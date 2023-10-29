محمد بن راشد يهنئ عبر حسابه في منصة X بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "إكس" الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için Türk halkına tebriklerimizi sunuyor, gelecek yüzyılda daha büyük başarılar ve aydınlık gelecek diliyoruz. Türkiye ile güçlü tarihi ve kültürel bağları paylaşıyor, ülkemiz ve dünya için güvenli, sağlam ve zengin bir geleceği daha da…