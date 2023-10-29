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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ عبر حسابه في منصة X بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا

محمد بن راشد يهنئ عبر حسابه في منصة X بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا
29 أكتوبر 2023 12:49

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "إكس" الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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