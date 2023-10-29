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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
29 أكتوبر 2023 13:09

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا انفجار منجم كوستينكو الذي تعرضت له منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
كازخستان
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