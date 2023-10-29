«تراحم من أجل غزة» تجهز 60 ألف طرد من المساعدات الغذائية والإغاثية

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت حملة «تراحم من أجل غزة» خلال الفعاليات التي نظمتها اليوم في أبوظبي والشارقة ودبي في تجهيز 20 ألف سلة إغاثية، لتكون جزءاً من جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

ومن خلال الفعاليات المجتمعية السبع التي شهدتها حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها في 15 أكتوبر الماضي، استطاع ما يزيد على 17 ألف متطوع تجهيز حوالي 60 ألف سلة إغاثية تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال والنساء والأمهات، فيما جمعت الحملة حتى الآن 800 طن طروداً من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.

وشهدت فعالية اليوم في أبوظبي، التي انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى في «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، مشاركة واسعة من المتطوعين من الأطفال وكبار السن من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أصحاب الهمم ممن شاركوا في الحملة المجتمعية لإغاثة الأطفال والنساء وكبار السن، بتجهيز الطرود التي تحتوي على الأغذية والمستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بما يعزز الجهود الدولية المبذولة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق. وشارك أمس نحو 3000 متطوع ومتطوعة يمثلون مختلف أطياف المجتمع الإماراتي في تغليف 10 آلاف سلة إغاثية، معبرين عن تضامنهم مع الفئات الضعيفة في القطاع.

وأكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تصريحات للصحفيين، استمرار حملة «تراحم من أجل غزة» خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستشهد تنظيم فعاليات مجتمعية لإعداد طرود المساعدات العينية بجهود المتطوعين.

ودعا المنصوري أهل الخير والمحسنين في الدولة إلى التوجه نحو التبرعات المالية لما تساهم في شراء الاحتياجات الضرورية لأهالي قطاع غزة وخاصة المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الأوروبي الذي يوجد الآن في غزة بعد جرده للاحتياجات الطبية، سلمها لمنظمات الأمم المتحدة التي أعلمت الدول الداعمة باحتياجات قطاع غزة من الأدوية والاحتياجات الطبية.

وبين المنصوري أن الحملة الآن في أسبوعها الثالث والإقبال مستمر من المحسنين والمتطوعين، حيث تجاوز عدد المتطوعين الـ 17 ألف متطوع، ووصل عدد الطرود الغذائية إلى 60 ألف طرد غذائي، ووصل عدد لا بأس به من المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تم نقلها من خلال مطار العريش ووصلت من خلال منظمة الأغذية العالمية إلى قطاع غزة.

وأشاد المنصوري بتعاون جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية والمحسنين بمختلف جنسياتهم، ممن ساهموا في الحملة من خلال تنظيم الفعاليات المجتمعية، إلى جانب التبرعات المالية والعينية.

وتوجه بالشكر للمتطوعين ممن هبوا للمساعدة في عملية تغليف المساعدات، كدليل واضح على حبهم للإنسان والعطاء وللمساهمة في التخفيف من معاناة الشعوب.

وقال المنصوري: إن «شعب الإمارات بمختلف مكوناته جُبِل على الخير والإنسانية، وأينما تحل كارثة بأي مكان في العالم تجد الشعب الإماراتي يساهم بتخفيف المعاناة عن الشعوب».

وتهدف حملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشرف على تنفيذها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة (20) مؤسسة خيرية وإنسانية، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يزيد على مليون طفل.

ويشار إلى أن باب التبرعات العينية والمالية متاح عبر القنوات الرسمية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.