جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية مع جامعة القاهرة، وتفعيل برتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال رقمنة التعليم، بالإضافة إلى تعميق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، لجامعة القاهرة مؤخراً، وكان في استقباله الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية المشتركة، والتي من ضمنها الرؤية التي طرحها الدكتور خليفة الظاهري حول عقد مؤتمر مشترك لطلاب الدراسات العلیا يتناول الدراسات البینیة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعتين. وقال الدكتور خلیفة الظاھري، إن التعاون مع جامعة القاھرة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والفلسفیة، ودعم القضایا والأفكار المشتركة یأتي في ضوء مفاھیم التنوع والتعددیة، والوسطیة والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الھویة، والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة، مشيراً إلى أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لديها علاقات وثقية مع المؤسسات الأكاديمية في المحيطين الإقليمي والدولي، وتسعى دائماً لتطوير تعاونها مع هذه المؤسسات تحقيقاً لرؤيتها في خدمة العلوم الإنسانية بصورة عامة. من جانبه، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال اللقاء، مشروع جامعة القاھرة لتطویر العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وتحقیق التنمیة المجتمعیة الشاملة، كإحدى المبادرات لإیجاد الحلول العلمیة للمشكلات المجتمعیة والعالمیة، وسد الفجوة المعرفیة والتي تتضمن تشجیع البحوث المبتكرة في جمیع التخصصات العلمیة والتطبیقیة والإنسانیة. ورحب الدكتور الخشت بالتعاون في المجالات المشتركة، كما عبر عن تقدیره لجامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة وما تشھده من تقدم متسارع في التعلیم والبحث العلمي.