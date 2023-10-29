الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيين

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيين
29 أكتوبر 2023 15:29

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين.

كما ناقش سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية كوريا، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحثا سبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الوزيران على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة، وضرورة السعي نحو إيجاد أفق سياسي للتهدئة، والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد وجيمس كليفرلي يبحثان التطورات في المنطقة
20 متسابقاً من الإمارات يخوضون «السوبر كروس»

واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي بارك جين، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
شعار مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©