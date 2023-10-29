"أبوظبي للدفاع المدني" تتعاون مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق لتعزيز سلامة المجتمع

أبرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق اتفاقيةً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الحرائق، وتقليل المخاطر الناتجة عنها، ضماناً لاستدامة منظومة السلامة في الإمارة. وتندرج المذكرة ضمن مساعي الهيئة لدعم إسهامات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وقَّع الاتفاقية سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، وجيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق.

وأوضح سعادته أنَّ الاتفاقية جزء من جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بناء منظومة متكاملة تواكب أفضل التطبيقات والتقنيات والمعايير العالمية، ما يسهم في تنفيذ عملياتها لتصبح إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في ضمان استدامة السلامة وحماية المجتمع.

وبموجب الاتفاقية، ستُعتمَد أفضل المعايير لرفع مستوى السلامة في الإمارة، وسيتعاون الجانبان في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات العالمية في مجال الوقاية من الحرائق، وتطوير القوانين والمعايير المعتمدة في الإمارة، وتبادل أفضل الممارسات والبحوث الحديثة لتعزيز مستوى السلامة العامة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات لرفع مستوى الوعي الوقائي في المجتمع، وإقامة برامج تدريبية مشتركة، والمشاركة في أبحاث الوقاية من الحرائق وتحليل بياناتها، لتطوير منظومة الوقاية والسلامة من الحرائق على مستوى الإمارة.