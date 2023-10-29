بعد غدٍ بدء مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 31 أكتوبر الحالي حتى 2 نوفمبر المقبل. وتفتح مقار تسجيل المرشحين أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً في الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي «بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان».



وبينت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس، على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها، ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون ميلاد المرشح 05 /12/ 1998 وما دون ذلك، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. ولا يجوز للمتقدم بطلب الترشيح الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة. وعند التسجيل وفي حال وجود وكيل عن مرشح، يجب على الوكيل إحضار وكالة قانونية خاصة معتمدة من كاتب العدل، على أن يتم «تضمين بند خاص بشأن متابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الوكالة الخاصة»، وإحضار صورة من هوية المرشح وصورة شخصية ذات خلفية بيضاء.



وحددت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شروطاً معينة لثماني فئات يحق لها الترشح وهي «حكومة الشارقة، والسلطة القضائية، والحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص، وذوو الصفة العسكرية، والمتقاعد، والعمل الحر، وأعضاء المجلس الاستشاري القائم لإمارة الشارقة، وفئة ذوي الإعاقة». ووفقاً لشروط الفئات، يمكن لموظفي حكومة الشارقة التقدم بطلب الترشيح لكل من يتوقف عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023، وعليه تقديم إجازة بذلك «في حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه». ويشترط لفئة السلطة القضائية، تقديم ما يثبت استقالة المرشح من وظيفته، فيما يجب الحصول على موافقة جهة العمل لموظفي الحكومة الاتحادية والوظائف العامة في غير حكومة الشارقة والقطاع الخاص لمنح المرشح الإجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023. ويشترط لفئة ذوي الصفة العسكرية الحصول على موافقة جهة العمل على الترشح للانتخابات، والحصول على الإجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023.



ويجب على العسكريين المحليين والاتحاديين التابعين للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، الاستقالة في حال فوزهم في الانتخابات. ودعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فئة المتقاعدين إلى تقديم شهادة تثبت التقاعد، أما إذا كان المتقاعد من القوات المسلحة ويعمل حالياً في المساندة، فيجب عليه إحضار لا مانع من الترشح وتقديم إجازة من تاريخ 13 /11/ 2023 حتى 07 /12/ 2023. واستثنت اللجنة فئة العمل الحر من أية متطلبات، فيما يشترط على فئة أعضاء المجلس الاستشاري القائم لإماره الشارقة تقديم شهادة التوقف عن مهام عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويعتبر العضو متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية. ويحق للناخبين من ذوي الإعاقة، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، ويجب تقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وإرفاق بطاقة الإعاقة. وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بفحص طلبات الترشيح للانتخابات واعتمادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن تطبيق أحكام مرسوم تنظيم الانتخابات.