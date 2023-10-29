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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

أبوظبي
29 أكتوبر 2023 17:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:41.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:03. 

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المصدر: وام
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