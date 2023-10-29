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رئيس الدولة يهنئ الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

رئيس الدولة يهنئ الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية
29 أكتوبر 2023 20:16

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.
وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار. 
وأكد سموه، خلال الاتصال، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء. 
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته بهذه المناسبة مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.. وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار خلال المرحلة المقبلة.

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المصدر: وام
يوم الجمهورية
محمد بن زايد
رجب طيب أردوغان
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