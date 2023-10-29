«غرفة العمليات الافتراضية» تدرب العاملين في مركز القيادة والسيطرة

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، على مشروع «غرفة العمليات الافتراضية» الذي يُعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والذي يأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي المتواصلة لبناء كفاءاتها وكوادرها وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز العمل الأمني، وبناء نُظم تعلم ذكية تواكب التطورات والتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد المهندس عبدالله الملا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء أحمد بن ثاني أن مشروع «غرفة العمليات الافتراضية» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، وتحقيق سرعة الاستجابة مع البلاغات، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله علي الغيثي حرص قطاع شؤون العمليات، خاصة الإدارة العامة للعمليات، على استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في مجال العمل الأمني، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، وهذا ما يميز القيادة العامة لشرطة دبي ويجعلها في طليعة الركب العالمي.