1536 مزرعة بأبوظبي تحصل على «جلوبال جاب»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد المزارع المسجلة في برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب» النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» ما يزيد على 1536 مزرعة، مرشحة للزيادة، حيث تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تأهيل هذه المزارع لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومعايير جودة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للبيئة لضمان سلامة وأمان الغذاء، والمحافظة على صحة العاملين، ويتم منح المَزارع المؤهلة شهادة معتمدة عالمياً هي شهادة «أبوظبي جاب» والتي تضمن تسويقاً أفضل للمنتجات الزراعية لهذه المزارع.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن ارتفاع عدد المزارع الحاصلة على شهادة «جلوبال جاب» الممارسات الزراعية الجيدة (Good Agricultural Practices) إلى ما يزيد على 1536 مزرعة، وفقاً لآخر إحصائيات العام الماضي، يعكس جهود «الهيئة» الرامية لدفع القطاع الزراعي إلى المضي قدماً لإنتاجية أفضل تراعي الاستدامة، وتحافظ على البيئة، وترفع من جودة الإنتاج، و«جلوبال جاب» معايير معايير للإنتاج الزراعي تضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية، إذ قامت الهيئة بالجهود اللازمة لمساعدة أصحاب هذه المزارع على التوافق مع متطلبات المنظمة العالمية «جلوبال جاب» أو اشتراطات التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، حيث عملت «الهيئة» على تقديم الدعم الفني لمساعدة المزارعين على تطبيق هذه الممارسات.

نهج متكامل

وأكدت «الهيئة» أن برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة هو نهج متكامل يتماشى مع أهداف الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي، وهو أيضاً عبارة عن شهادة معتمَدة عالمياً، تُمنَح للمَزارع التي تطبّق هذه المعايير الحديثة والسليمة، وتم تبني برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، من قبل «الهيئة»، النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» والذي يطبق معايير للإنتاج الزراعي تضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية حيث يتم منح المَزارع التي تطبق هذه المعايير شهادة معتمدة عالمياً.

و«جلوبال جاب» منظمة عالمية تضم في عضويتها ما يزيد على 486 من المعنيين بإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، وتعنى بتقديم رؤية مشتركة لتطبيق مجموعة من الممارسات الزراعية الجيدة في كل أنحاء العالم، حيث تحدد المعايير المعتمدة للممارسات الزراعية الجيدة مع تطبيقات مختلفة حسب نوع المنتج الزراعي، وتضم المنظمة الأعضاء المطبقين لهذه المعايير والحائزين على شهادة «جلوبال جاب» العالمية.

المعايير الخاصة

وتجدر الإشارة إلى أنه لضمان اعتماد المعايير الخاصة ببرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب» كانت الهيئة قد وقعت اتفاقية مع منظمة «جلوبال جاب» تمنحها حق تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع إمارة أبوظبي، ومنح المزارع المشاركة في البرنامج شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، حيث تمثل الشهادة المحلية نموذجاً وطنياً يسهل على المزارعين تطبيق المعايير العالمية بتكلفة أقل وبطريقة تناسب طبيعة الزراعة في إمارة أبوظبي ومتطلبات الاستدامة الزراعية.

وأشارت «الهيئة» إلى أن تطبيق برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب» هو أحد أهم أولوياتها من أجل تنمية قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي، وضمان تطبيق الممارسات المستدامة والربحية مع التركيز على سلامة المستهلك والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة، موضحة أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يؤدي إلى تطوير أنظمة الزراعة وتطبيق معايير جودة الإنتاج الزراعي في ما يخص السلامة الغذائية ورفاهية العمال والإدارة المستدامة للبيئة.