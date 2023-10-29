مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق نوفمبر المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي.

ويتطرق المؤتمر إلى مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمجال جراحة العظام والمجالات الحديثة ذات الصلة حيث سيستفيد المشاركون من أحدث الأبحاث والمعلومات الحديثة.

وقال الدكتور علي السويدي، رئيس شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر: إن الدورة الحادية عشرة للمؤتمر والتي يشارك فيها أكثر من 1000 طبيب ومختص وفني تكتسب أهمية خاصة لدى الأطباء والمختصين والمهنيين في مجالات طب العظام ليس فقط باعتباره أحد أهم وأكبر تجمعات العظام في الدولة ولكن أيضاً لأن اللجنة المنظمة اختارت موضوعات جديدة لمناقشتها وبحثها باستفاضة خاصة الموضوعات المتعلقة بعمليات استبدال المفاصل باستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وأحدث التوجهات العالمية في مجال زراعة الغضاريف باستخدام تقنية الخلايا الجذعية. ويتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية وأكثر من 50 ورقة علمية و5 ورش عمل إلى جانب الدورات التدريبية والمحاضرات التعليمية للطلاب والباحثين وتوفير منصة علمية تسمح للمتخصصين من كل الأوساط الأكاديمية والصناعية بمواكبة أحدث الأبحاث والتطورات السريعة ومناقشة أحدث علاجات أمراض العظام ومراجعة أحدث الابتكارات والأبحاث العلمية التي تم إجراؤها على مستوى العالم خلال العام الماضي.

يشار إلى أن تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة أصبحت مفيدة على نحو متزايد في جراحة العظام بفضل مزاياها العديدة التي توفر لفرق العمليات الأدوات اللازمة لاتباع نهج أكثر تخصصاً في رعاية المرضى.