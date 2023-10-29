«الإمارات الصحية» تحقق %100 بمؤشرات الرعاية التمريضية

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حققت نسبة 100% في مؤشرات جودة الرعاية التمريضية، و100% في تطبيق النموذج الإماراتي للصحة المدرسية، مؤكداً أهمية الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه الكوادر التمريضية، لتوفير أفضل مستويات الخدمات الصحية، بما يسهم بإرساء منظومة رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وضمن رؤية الإمارات 2071.

فيما كشف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عن ارتفاع نسبة التوطين بمجال التمريض والقبالة في المؤسسة إلى 12%، بعد أن كانت 6% قبل عدة سنوات، معلناً عن تطبيق خطة لتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وخاصة الشابة، ضمن استراتيجية تعزيز جاذبة التوطين بالتمريض والقبالة.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الخامس، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، استعرض خلاله نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 -2026، والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية.

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع وضع الكادر التمريضي بالمؤسسة والسمعة المؤسسية ونتائج الأداء المؤسسي، وناقش أبرز النتائج ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.

وأوضح الدكتور محمد سليم العلماء، أنه تم تناول الموضوعات المتعلقة بالتعليم المبتكر عالي الجودة والتطوير المهني، والبحث العلمي والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين بمجال التمريض والقبالة، مشيراً إلى أن تعليم التمريض والقبالة يستهدف تخريج عدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة والحاصلة على المعرفة الضرورية، لتلبية أولويات الصحة الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية والقبالة، والانخراط في الأبحاث والممارسات القائمة على الأدلة والبراهين، بما ينسجم مع سياسة الصحة الوطنية، ويلهم لتطوير السياسات والممارسات.

من جهته، ذكر الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه بلغت نسبة التطوير المهني للكادر التمريضي والقابلات 100%، كما وصل عدد موجهي الأداء الإكلينيكي إلى 61 موجهاً تابعاً للمؤسسة، وفيما يتعلق بالتخصصات ضمن الكادر التمريضي للمؤسسة، فقد تم اختيار 10 للالتحاق ببرنامج التثقيف بمرض السكري، وتتعاون المؤسسة في برنامجها مع الجهات الأكاديمية وغيرها.

وقال: «تتعاون المؤسسة مع الجامعات في برنامج بناء القدرات في البحث العلمي، حيث تم تنفيذ 3 برامج، إلى جانب إجراء 10بحوث علمية تمريضية للأعوام (2020-2022)».

وبالنسبة لموضوع السمعة المؤسسية، أشار السركال، إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن التطبيق الذكي للمؤسسة بين يناير وسبتمبر بنسبة زيادة تبلغ 19%، وتجاوز عدد تحميل التطبيق بين يونيو وسبتمبر إلى أكثر من 95 ألف تحميل.

ولفت إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن المنشآت الطبية التابعة للمؤسسة بين يناير وسبتمبر، بنسبة ارتفاع تفوق 15%، وقد وصل عدد المتعاملين في سبتمبر إلى أكثر من 250 ألف متعامل في المنشآت، فيما ارتفع رضا المتعاملين عن خدمة حجز موعد طبي بين يناير وسبتمبر بنسبة زيادة تبلغ 5%، وتجاوز عدد المتعاملين من خلال تطبيق الهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني أكثر من 100 ألف في سبتمبر 2023.

سمعة

أكد السركال أن المؤسسة عززت من سمعتها من خلال التركيز على تجربة المريض، والتوجيه الاستراتيجي، وتوسيع نطاق الشراكة والتعاون، وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، والتزام الثقة وتعزيز ثقة المرضى والمجتمع، والابتكار والتطوير، والاتصال والتواصل، وإدارة علاقات المتعاملين.