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علوم الدار

مستشفى مدينة زايد ينقذ مريضاً من حالة نادرة بالمعدة

مستشفى مدينة زايد يقدم خدمات طبية متميزة لسكان الظفرة (من المصدر)
30 أكتوبر 2023 01:14

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

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أعلنت «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن نجاح عملية جراحية معقدة أجريت لمريض عمره 83 عاماً في مستشفى مدينة زايد بالظفرة. ويُظهر الإنجاز الأخير للمستشفى، الذي تديره شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) والتابع لـ «بيورهيلث»، التزام المجموعة بتحسين حياة مرضاها وصحتهم.
وأوضح الدكتور ماهر حجازي، استشاري الجراحة العامة في مستشفى مدينة زايد، أن المريض كان يعاني من آلام في البطن وتورم وسرعة تنفس وارتفاع في ضغط الدم. وكشف الفحص عن وجود فتق كبير وطويل الأمد مجاور للمريء. ولتأكيد تشخيص اختناق الفتق المعدي، تم إجراء التصوير المقطعي المحوري للبطن والحوض، حيث تم التأكد من وجود فتق على جانب المريء مع الاشتباه بوجود انسداد في مخرج المعدة».
وتم إدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة وإجراء فحوصات إضافية لتأكيد التشخيص الأولي. كما تم تركيب أنبوب أنفي معدي للمريض وإعطاء السوائل والأدوية عن طريق الوريد. وبعد نتائج الأشعة المقطعية الثانية التي أثبتت وجود نخر في جدار المعدة، تم إدخال المريض على الفور لإجراء عملية جراحية. واكتشف الطاقم الطبي خلال العملية التهاب الصفاق مع نخر في الجزء العلوي من المعدة، مما دفعهم إلى إزالة الجزء الميت منها.
وعقب الجراحة، وضع الفريق خطة علاج شاملة لما بعد العملية، مع مراقبة حالة المريض حتى تستقر. وبمجرد التعافي الأولي من الجراحة، تم إخراج المريض وتزويده بتعليمات حول كيفية استكمال الشفاء بعد الجراحة في المنزل.
وأكد الدكتور عادل ظريف عياد، نائب المدير الطبي التنفيذي في مستشفى مدينة زايد، أن مستشفى مدينة زايد يفخر بفريقه المتميز من المتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية والمشهود لهم بخبراتهم في مختلف التخصصات. ووفقاً لتوجيهات بيورهيلث و«صحة»، نسعى جاهدين للالتزام بمعايير التميز في قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم مجموعة علاجات وخدمات متميزة ومخصصة. ونعمل على تلبية احتياجات الأفراد في منطقة الظفرة وتسهيل إمكانية وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي تتوافق مع أعلى المعايير الوطنية والدولية، وبالتالي تمكين الأفراد من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة».
وتطمح «صحة» إلى رفع معايير الرعاية الصحية والنهوض بممارسات القطاع ودعم الاكتشافات العلمية مع التركيز بشكل خاص على علم إطالة العمر، تماشياً مع رؤية «بيورهيلث»، كما تهدف جهود المجموعة إلى تحقيق تحسينات كبيرة في نتائج المرضى مع الالتزام بتقديم حلول رعاية طبية مبتكرة معتمدة على تقنياتها المتطورة وفريقها المختص. وبالاستناد إلى محفظتها المتنوعة من المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات، تسعى «بيورهيلث» جاهدة لترسيخ نموذجها الرائد للرعاية الصحية المستقبلية في دولة الإمارات وحول العالم وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للرعاية الصحية، في إطار مهمتها المتمثلة في فتح آفاق جديدة للبشرية.

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