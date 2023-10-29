«التعليم والمعرفة» تمدد المشاركة في استبيان أولياء الأمور إلى 6 نوفمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

مددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المشاركة في استبيان أولياء الأمور إلى 6 نوفمبر، بدلاً من 30 أكتوبر الجاري.

حيث دعت الدائرة أولياء الأمور في أبوظبي إلى المشاركة في النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الأبناء التعليمية، وبحسب الدائرة يؤدي أولياء الأمور والأوصياء دوراً أساسياً في تشكيل شخصيات الأطفال وبناء قدراتهم ومستقبلهم، ولتعزيز هذا الدور، طرحت الدائرة الاستبيان الذي تسهم مخرجاته في المساعدة على فهم الاحتياجات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه أولياء الأمور. كما ستسهم مخرجات هذا الاستبيان في إثراء عملية صنع القرار ووضع حلول مفيدة من أجل إحداث التأثير الإيجابي في مسيرة نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي.

كما دعت أولياء الأمور إلى تسجيل الآراء والملاحظات بناءً على تجربتهم في العام الدراسي السابق 2022/23، وذلك في موعدٍ أقصاه الاثنين 6 نوفمبر المقبل، عبر رسائل نصية لأولياء الأمور تتضمن رابطاً للاستبيان، والذي يضم العديد من الأسئلة التي ينبغي اختيار الإجابة لها.

فوز

يحظى المشاركون بفرصة الفوز بإحدى الجوائز القيّمة، والتي تشمل سداد الرسوم الدراسية بالكامل للعام الدراسي 2024/ 25 في المدرسة التي يرتادها الطالب حالياً في أبوظبي، وقسائم إقامة فندقية، وقسائم سياحية، وتذاكر دخول إلى أشهر الحدائق الترفيهية في أبوظبي.