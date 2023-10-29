«طرق دبي» تطلق المرحلة الثانية من استبانة سلوكيات التنقل بالإمارة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إطلاق المرحلة الثانية من «استبانة سلوكيات التنقل» وتستهدف العائلات المقيمة في دبي، والعمال القاطنين في مجمعات/مساكن العمال، والسياح/الزوار القادمين لدبي، والعمال غير المقيمين القاطنين في الإمارات الأخرى من خلال استبانات في أماكن العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحديث خططها الاستراتيجية للطرق والنقل، وتحسين شبكات الطرق والنقل الجماعي، بهدف تقديم تجربة تنقل سهلة وآمنة للجمهور، ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي بحسب خطة دبي الحضرية 2040.

وأنجزت «الهيئة» المرحلة الأولى من الاستبانة في الفترة من يناير إلى يونيو 2023. وتم إطلاق المرحلة الثانية من الاستبانة، التي تستمر حتى فبراير 2024، لتغطية عينات إضافية من الأفراد والعائلات، وتشمل قرابة 21 ألف فرد من بين المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي.

الاستبانات

باشرت «الهيئة» المرحلة الثانية من استبانة سلوكيات التنقل لدى المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي، وعملت على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور لضمان مشاركة أوسع من خلال الاستبانات المنزلية، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية، والمقابلات الرقمية عبر «الإنترنت» والتطبيقات الذكية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد.