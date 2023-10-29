التبرع بالشعر لإسعاد مرضى السرطان في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز السرطان الشامل في مستشفى ميديكلينيك - أبوظبي حملة «خُصَل الأمل للتبرع بالشَّعر للمرضى»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان وأصدقاء مرضى السرطان، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين وبعض مرضى السرطان.. وتهدف الحملة للتبرع بخصل من شَّعر الرأس، إضافة إلى دعم وشراء وصناعة الشَّعر المستعار لصالح مرضى السرطان الذين فقدوا الشَّعر من رؤوسهم أثناء مراحل العلاج الكيميائي، وبالتالي إدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم وتعزير معنوياتهم .