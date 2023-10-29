خليفة بن محمد: الإمارات حققت ممارسات وطنية مستدامة في تطبيقات النُظم الإدارية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، السفير الإماراتي لدى الأردن، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة، أن دولة الإمارات حققت ممارسات وطنية مستدامة في تطبيقات النُظم الإدارية الذكية، عززت من جودة الحياة المجتمعية.

وأشاد بمُخرجات مؤتمر «التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل» الذي نظمته جمعية الإمارات للإدارة العامة، في أبوظبي، مؤخراً، تحت شعار «تطبيقات النظم الذكية في عام الاستدامة»، والذي يعكس استراتيجيتيّ الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة عمل واعدة ومبتكرة ذات قيمة إدارية عالية تستشرف المستقبل.

وقال: إن المؤتمر قدّم تجربة رائدة يجب البناء عليها والتوسّع فيها مستقبلاً، كما جاء في ظِل الإنجازات التي حققتها الإمارات بالارتقاء بالأداء الحكومي، وإيجاد بيئات عمل إبداعية، وتنفيذ مشروعات مستقبلية، وبناء قاعدة متكاملة في مجال الأنظمة الإدارية، واستثمار أحدث التقنيات المتقدمة، وتطبيقها في ميادين العمل بكفاءة، واستغلال الموارد المادية بطريقة خلّاقة، تتناسب مع العصر الرقمي ومبدأ الانفتاح والاستباقية.

وأكد مشاركون في جلسات فعاليات مؤتمر التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل 2023 مؤخراً، أن المؤتمر يهدف إلى التقاء الخبراء والمهتمين في مجال الإدارة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار المبتكرة، وتسليط الضوء على أهمية تطبيق التقنية المعلوماتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، وتسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم الإدارة لتحقيق الفعالية والكفاءة في العمل، من خلال تنظيم العمليات، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق أهداف المؤسسات، وإيجاد أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، وتعزيز جودة حياة المجتمع، واستشراف المستقبل وتوقع التطورات التي ستحدث في المجالات الإدارية المختلفة.

وتضمنت المحاور التي تمت مناقشتها بالمؤتمر محاور مختلفة وقيّمة، وهي: المحور الأول حول التفكير الإبداعي والقدر على الابتكار: مفاتيح التميز في عالم اليوم والغد والمحور الثاني: تجارب ملهمة في الإدارة والمحور الثالث استشراف المستقبل في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والمحور الرابع صناعة واتخاذ القرارات في أوقات الأزمات والتحديات. كما تضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية.

شِعار المؤتمر

أضاف معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان: إن شِعار المؤتمر، اتّسم بالبساطة والوضوح، وعبّر عن تطلعات جمعية الإمارات للإدارة العامة، وطموحها في تعزيز التوعية بالسوق المحلي والعالمي.