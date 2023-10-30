أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 15.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 15.8°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:30 UAE Local time. pic.twitter.com/xmoSQJjftR— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 30, 2023