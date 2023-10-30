الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يدشن ثاني بئر جوفية في أم جرس

دشن الفريق الإنساني الإماراتي الموجود في مدينة أم جرس التشادية، عملية التشغيل النهائية للبئر الجوفية الثانية، ضمن مشروعه الإنساني لحفر عدد من الآبار الجوفية لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان القرى والبلدات التابعة للمدينة، وذلك ضمن جهود الفريق الرامية لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة. جاء التدشين، الذي تم بحضور ممثلي الفريق الإماراتي الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ويعمل بالتعاون مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، بعد استكمال كل عمليات الحفر والتجهيزات وتزويد البئر بمضخات ومولد كهربائي، وذلك وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا في موقع الافتتاح احتفاءً بهذه المناسبة. وستزود البئر، التي يبلغ عمقها 180 متراً وتضخ أكثر من 200 لتر في الساعة الواحدة من المياه الصالحة للشرب، سكان أربع قرى في منطقة كوجو التابعة لمدينة أم جرس، والتي تعاني من شح في المياه النقية. ولاقى تدشين البئر ترحيباً واسعاً من الأهالي الذين يعانون بشدة من نقص المياه الصالحة للشرب، مشيرين إلى الأثر الصحي الإيجابي للبئر على حياتهم، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة بشكل عام، وللفريق الإنساني الإماراتي الموجود في تشاد بشكل خاص على جهودهم لمساعدة سكان المنطقة وتلمس احتياجاتهم المعيشية الضرورية. وسيقوم الفريق الإنساني الإماراتي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بالانتقال إلى مكان آخر لحفر المزيد من الآبار، بالتعاون مع بلدية مدينة أم جرس. يذكر أن الفريق كان قد دشن في وقت سابق من الشهر الحالي في مدينة أم جرس، أول بئر مياه بطاقة 50 جالون ماء في الساعة الواحدة.