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صندوق أبوظبي للتقاعد يفوز بجائزة مرموقة

صندوق أبوظبي للتقاعد يفوز بجائزة «إيدج 2023» للريادة التقنية
30 أكتوبر 2023 12:10

فاز صندوق أبوظبي للتقاعد بجائزة أفضل مشروع تقني لعام 2023، خلال حفل توزيع جوائز فعَاليات الشرق الأوسط لمؤسَّسة «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدِّمة المعروفة عالمياً.

وفاز صندوق أبوظبي للتقاعد بالجائزة المرموقة في فئة «مشروع العام»، عن مشروعه «أجيال» الذي يستهدف تطوير آلية عمل الصندوق من مختلف الجوانب. وتُمنَح هذه الجائزة للجهات التي نفَّذت باحتراف مبادرة تقنية تحويلية مبتكرة.

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تتضمَّن الجائزة 15 فئة تنافس فيها أكثر من 120 مشاركاً، وتغطّي الفئات المشهد التقني من ابتكارات الأنظمة والبرامج الذكية وأمن المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها.

المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتقاعد
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