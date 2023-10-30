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بتوجيهات سلطان القاسمي.. اعتماد 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126حالة في إمارة الشارقة

حاكم الشارقة
30 أكتوبر 2023 14:04

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليونا و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (25) مبلغ 75 مليونا و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

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وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ مليارا و127 مليونا و310 آلاف و134 ألفا و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً.

 

المصدر: وام
الشارقة
إمارة الشارقة
سلطان القاسمي
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