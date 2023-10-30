بدور القاسمي تطلق جوائز «ببلش هير» للتميّز تقديراً للناشرات الاستثنائيات

أطلقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة «ببلش هير» PublisHer، جوائز «ببلش هير» للتميّز تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.

جاء ذلك خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» في الشارقة، الذي يسبق انعقاد «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة «ببلش هير» للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «من خلال تجربتي أؤمن أن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن البعض، بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز (ببلش هير) للتميّز امتداداً لهذا الدعم لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن بشق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن».

وتسعى جوائز «ببلش هير» للتميّز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات تشمل فئة «الإنجاز مدى الحياة» وتخصص هذه الفئة لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب، وفئة «القيادية الصاعدة» وتكرّم نجمات عالم النشر الصاعدات من الفئة العمرية حتى 35 عاماً اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي، والفئة الثالثة - فئة «الابتكار»، وتحتفي هذه الفئة بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر، ابتداءً بالسرد القصصي وكتابة المحتوى والقيادة التحريرية واستراتيجيات الإدارة وثقافة الشركات وحملات التسويق وغيرها من المجالات.

ويمكن للراغبات بالمشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة «ببلش هير» - «إكس» و«إنستغرام» و«ليندكدإن» و«فيسبوك»: PublisHerEvents@.

وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024 وستقوم لجنة تحكيم جوائز «ببلش هير» للتميّز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.