شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بورقة عمل بعنوان «نموذج الشراكة مع المجتمع بشرطة أبوظبي» في أعمال المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP-2023) الذي عُقِدَ في مدينة سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية.

والجمعية الدولية لقادة الشرطة، أكبر منظمة مهنية لأجهزة الشرطة العالمية، ويعدُّ مؤتمرها السنوي الحدث الأهم في مجالها، وحضره في عام 2023 أكثر من 16,000 محترف عالمي في مجال الأمن والسلامة العامة.

وأوضح العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسَّسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنَّ المؤتمر يعدُّ فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات الشرطية، والابتكارات ضمن محاور المؤتمر والمعرض المصاحب، والتي تتيح فرصة تعلُّم التقنيات الجديدة وتطوير المعارف والمسارات المهنية، وتشمل التدريب والتواصل والتعليم.

وأشار العميد المنصوري أنَّ شرطة أبوظبي تتابع باهتمام رؤى القيادات الشرطية العالمية وأفكارها ومقترحاتها، في إطار سعيها لتجسيد رؤى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تكون رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

وتناولت ورقة عمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي عرضها المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، التجربة الريادية في الشراكة مع المجتمع لشرطة أبوظبي.

وفاز الرائد سعد المرزوقي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة الدولية لعام 2023، في فئة «القائد المؤثِّر تحت سن الأربعين»، في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقديراً لجهوده وإسهاماته وإنجازاته المتميِّزة في مختلف مجالات العمل الشرطي.

وثمَّن الرائد سعد المرزوقي دعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بتحفيز الكوادر الوطنية من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى التميُّز والريادة والابتكار وتحقيق الإنجازات المتتالية محلياً وإقليمياً ودولياً.



