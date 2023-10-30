فرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:57 والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:16 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:49.