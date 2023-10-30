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ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي

ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
30 أكتوبر 2023 20:37

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من سعيد خلفان سليمان الكعبي، وراشد عوض راشد السبع الكتبي، بمناسبة زفاف نجليهما، سالم سعيد الكعبي على كريمة مصبح سعيد الكعبي، وعوض راشد الكتبي على كريمة غانم سالم الكتبي.

ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني، "أعرب سموّه عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة".

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حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم اليوم في مجلس ربدان في أبوظبي، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وعددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
حفل زفاف
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