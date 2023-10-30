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انطلاق ملتقى شركاء الريادة

سعيد الطاير ومشاركون في الملتقى (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:56

دبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ملتقى شركاء الريادة لعرض أهم الإنجازات التي تحققت ضمن مشاريع الريادة، وعرض قصة التميز لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأهم المخرجات المحققة في مشاريع التطوير والتحسين البالغة 17 مشروعاً.
حضر الملتقى، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص «الهيئة» على مشاركة خبراتها المتراكمة وأفضل الممارسات التي تتبعها في مجال التميز والريادة مع المؤسسات الأخرى في دبي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات دوائر حكومة دبي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي، وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام. وأضاف معالي الطاير: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت حكومة دبي نموذجاً يحتذى به في التميز الحكومي تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات«. وتابع: «يسعدنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة (شركاء الريادة) لتشجيع الشراكات البناءة التي تتخذ من التميز ركيزة أساسية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات».

دائرة الموارد البشرية
دبي
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