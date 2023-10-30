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100 % لمؤشر السعادة الداخلي في «حقوق الإنسان» بشرطة دبي

100 % لمؤشر السعادة الداخلي في «حقوق الإنسان» بشرطة دبي
31 أكتوبر 2023 01:56

دبي (الاتحاد)

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تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من الضباط، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأشاد المنصوري بجهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان في التعامل مع مختلف القضايا والحالات التي وصلتها، ومنها التعامل مع 95% من الحالات والطلبات التي وصلتها خلال العام الماضي، مُحققةً المؤشر الذي تستهدفه في هذا الشأن وهو 95% أيضاً، إلى جانب تحقيقها نسبة 100% في مؤشر السعادة الداخلي، و96.8% في مؤشر السعادة الحكومي خلال العام 2022.

حقوق الإنسان
دبي
شرطة دبي
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