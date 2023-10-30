تفاهم بين «الدفاع» و«محمد بن راشد للإدارة»

دبي (وام)

وقعت وزارة الدفاع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وقع المذكرة اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء الكلية.

وقال اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، إن الوزارة تحرص على الدوام على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، لا سيما في مجالات التعليم والمعرفة، بما يسهم في استفادة جميع المؤسسات الوطنية من التجارب والخبرات الناجحة التي تضمن استدامة التميز في مختلف المجالات، ورفع مستويات الأداء، بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة.