«العليا لشرطة الشارقة» تستعرض الخطط والبرامج

الشارقة (وام)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع العاشر للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة لعام 2023 الذي عقد أمس بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

واستعرض الاجتماع نتائج التوصيات التي خلص إليها الاجتماع السابق والخطط والبرامج التي جرى تنفيذها وفق الخطط الزمنية والأهداف الموضوعة.

كما اطلع اللواء الشامسي على جهود القيادة في مجال الدعم الاستراتيجي المؤسسي للجهات الحكومية وأطر تنفيذها والنتائج التي تصبو إليها، مستمعاً إلى شرحٍ موسع حول السياسات المؤسسية المتعلقة بتطوير البنية التنظيمية والمنهجيات والكفاءة المؤسسية، إلى جانب خطط القيادة في تطوير المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها، بما تواكب رؤية الحكومة في هذا المجال، وتهيئة بيئة صديقة للرياضة والرياضيين.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على الجهود التي تقوم بها اللجنة في تحقيق رؤاها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، موجهاً بالاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إعدادها من قبل الإدارات الشرطية المختلفة، والحرص على تحقيق المؤشرات والمعايير التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للقيادة 2023-2026م بما توائِم خطة وزارة الداخلية.