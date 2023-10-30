بلدية أبوظبي تعقد ورشة «تقرير الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بشأن مشروع إعداد وتنفيذ تقرير الاستدامة، في قاعة المجلس البلدي بالمبنى الرئيسي للبلدية وعبر أحد البرامج التقنية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من موظفي البلدية لحضور الورشة والاستفادة منها، حيث هدفت إلى توعية موظفي البلدية بمتطلبات إعداد وتنفيذ تقرير الاستدامة، واستعراض تقرير الاستدامة لدى البلدية وأهدافه.

وتضمنت الورشة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة جميرا للاستشارات الهندسية، شرحاً حول مفهوم الاستدامة وتعريفها ومحاورها (الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية)، والتعريف بالأهداف العالمية للاستدامة وأهميتها للأجيال القادمة وتأثيراتها الإيجابية وكيفية تحقيقها.

وناقشت الورشة أهمية الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بالفرد والمؤسسة، وكذلك استعراض بعض مبادرات الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم فكرة عامة حول تقرير الاستدامة ومعايير الـGRI، وسرد أهم نقاط وفوائد تقرير الاستدامة للجهات والأفراد، وطرح بعض الأمثلة لتقارير الاستدامة.

تناولت الورشة ركائز الاستدامة الرئيسية (البيئة، المجتمع، الاقتصاد) وأجندة وجهود دولة الإمارات في الاستدامة، وتقديم شرح حول الأهداف الـ17 للاستدامة، ومناقشة متطلبات تقرير الاستدامة وكيفية كتابة وتنفيذ التقرير، بالإضافة إلى استعراض تقرير الاستدامة لدى بلدية مدينة أبوظبي وأهدافه، كما تم في ختام الورشة فتح باب النقاش لتلقي أسئلة واستفسارات الحضور والإجابة عنها من قبل المتحدثين.