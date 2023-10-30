«بايك أبوظبي».. مسارات آمنة لراكبي الدراجات الهوائية

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن الدائرة تستكمل تنفيذ مبادرة «بايك أبوظبي»، والتي تجعل من العاصمة منصة تمكينية جديدة مصممة لتعزيز مجتمع راكبي الدراجات الهوائية النابض بالحياة في جميع أنحاء الإمارة.

وأوضح معاليه في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنه من خلال هذه المبادرة تم تنفيذ تحسينات مهمة في البنية التحتية الخاصة بمشاريع الدراجات الهوائية، بما في ذلك توسيع شبكة الدراجات الهوائية في الإمارة التي يبلغ طولها 300 كيلومتر لتصل خلال الفترة القريبة المقبلة إلى أكثر من 1000 كيلومتر.

وفي التفاصيل، أورد معاليه أن إمارة أبوظبي أطلقت إحدى أبرز استراتيجيات ركوب الدراجات في المنطقة، كما طبقت مجموعة من المتطلبات واللوائح على مر الأعوام الماضية لدعم راكبي الدراجات الهوائية أثناء السفر الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها كوسيلة للتنقل وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.

وأشار إلى أن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، يعمل بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي.

وتنفذ حالياً دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع شركة «الدار» عدداً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مستهدفة مناطق ممتدة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، وشارع الشيخ سلطان بن زايد الأول، ومساحات ممتدة على شارع الشيخ راشد بن سعيد؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وتعزز إمارة أبوظبي معايير جودة الحياة الصحية، من خلال توفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية، وتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع، وتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

ويأتي تنفيذ المسارات ضمن خطة الإمارة لتوسيع نطاق شبكة مسارات الدراجات الهوائية ليصبح طولها 1000 كم، ويشمل ذلك تطوير مسار «أبوظبي لوب» المتصل بطول 109 كم، ويربط عدداً من الوجهات الرئيسية في مدينة أبوظبي، في خطوة تشجع الأفراد على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة باستعمال حلول آمنة ومستدامة.

وتوفر مدينة أبوظبي مسارات آمنة ومتكاملة للقيام بجولات على الدراجات الهوائية، وتتمثل بمضمار الكورنيش للدراجات، ومسار جزيرة الحديريات الذي يمتد على مسافة 28 كيلومتراً، ومضمار الوثبة للدراجات الهوائية الذي يمتد على مساحة 40 كم الذي يتيح المرور عبر محمية الوثبة للأراضي الرطبة وعلى مقربة من أسراب طيور الفلامنجو في المحمية.

وشهد العام الماضي، تطوير 650 كم من شبكة مسارات الدراجات الهوائية في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة نحو تعزيز معايير جودة الحياة الصحية بتوفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية. وتسعى الدائرة إلى توسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية في مدينة أبوظبي والبر الرئيس، بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع، وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

ممرات

اشتملت أعمال المشروع على توفير ممرات جري رياضية جديدة آمنة للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية على جانبي الطريق مع الخدمات والمرافق اللازمة كافة، كجزء من مخطط رئيسي لمسارات الجري والدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بالإضافة إلى ربط مسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ الأرصفة الملائمة في مناطق سير المشاة.

وتضمنت أعمال المشاريع، تركيب المظلات والأرضيات المطاطية في مناطق التمارين الرياضية، وكلاً من الزراعة التجميلية وتركيب الحاجز المعدني في شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى طلاء مسارات الدراجات الهوائية.