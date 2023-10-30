«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق برنامجاً للكشف المبكر عن الاكتئاب

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشروع الكشف المبكر عن الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع شركة «أوراكل هيلث».

ويعد المشروع برنامجاً متكاملاً للكشف المبكر عن الاكتئاب في مراحل العمر المختلفة لأفراد المجتمع، ويستهدف مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة من فئة الأطفال والمراهقين والبالغين والنساء الحوامل وكبار المواطنين، حيث يوفر تدخلات شاملة ومتكاملة وفعالة للصحة النفسية، تسهم في تحسين التعرف على اضطراب الاكتئاب، في عيادات الرعاية الصحية الأولية، وبالتالي تحسين الوصول إلى هذه الخدمة وضمان مستوى مناسب من جودة الخدمات، ما يؤثر بشكل إيجابي على حياة الأفراد، ويسهم في تحسين جودة حياتهم النفسية والنوعية بشكل عام.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يحتوي على نظام إلكتروني في الملف الصحي «وريد»، يتم من خلاله أتمتة رحلة المتعامل وأدوات التقييم، حيث يقوم بإرسال تنبيهات لمزودي الخدمة وخطط الرعاية الصحية، تعتمد على البراهين العلمية، وذلك لعمل الكشوف اللازمة ومتابعة المرضى، كما يساعد النظام مزودي الخدمة في متابعة مؤشرات الأداء والتطوير على الخدمات المقدمة.

وأضافت أن مشروع الكشف المبكر عن الاكتئاب ينسجم مع السياسة الوطنية للصحة النفسية من خلال تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع يأتي أيضاً في إطار مساعي المؤسسة نحو تطوير أدوات تفاعلية تسهم في مساعدة الأفراد على إدارة وتحسين صحتهم النفسية، وقياس فعالية المشروع ومخرجاته من خلال متابعة حالة الأفراد على المدى الطويل، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر ودوره في توفير العلاج المناسب للاكتئاب.

وأوضحت المهيري أن المؤسسة تهدف من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى توعية الأفراد بأهمية الكشف المبكر عن الاكتئاب من الجوانب الصحية والنفسية، وتوجيه الأفراد ممن يظهرون علامات الاكتئاب إلى المصادر والمساعدة المناسبة، وتطوير أدوات تفاعلية لمساعدة أفراد المجتمع في إدارة وتحسين صحتهم النفسية، إلى جانب قياس فعالية البرنامج من خلال متابعة تحسن حالة الأفراد على المدى الطويل، وتعريفهم بكيفية الوقاية من الاكتئاب، وتوسيع نطاق البرنامج بهدف ضم أكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع.