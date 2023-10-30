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علوم الدار

«كلية فاطمة» ترفد القطاع الصحي بـ 1258 كفاءة متميزة في التمريض

أحد مقار كلية فاطمة للعلوم الصحية (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:57

 إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أكد الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة للمركز، نجحت في رفد تخصص التمريض بـ 1258 من الكفاءات المتميزة من حملة بكالوريوس التمريض، خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، حيث تضطلع الكلية بدور رئيس لزيادة نسبة التوطين في القطاع الصحي بالدولة، من خلال أفرعها الأربعة في أبوظبي والعين وعجمان، والظفرة.
وتطرح الكلية 6 برامج متقدمة لمنح درجة البكالوريوس في التمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والإسعاف الطبي والطوارئ، وعلم النفس، مع تقديم منح دراسية للطالبات المواطنات، ومكافآت شهرية طوال مدة الدراسة، بجانب توفير فرص التدريب الميداني المتميز في المستشفيات، وفرص للتوظيف عقب التخرج، بما يؤكد نجاحات الكلية في استقطاب المزيد من المواطنات في مختلف التخصصات المطلوبة، من خلال طرح المزيد من البرامج الجديدة التي تتوافق مع احتياجات المؤسسات الصحية، ووظائف المستقبل.

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وأشار الشامسي إلى أن زيادة عدد خريجات الكلية في التمريض وغيره من التخصصات يعكس نجاح «أبوظبي التقني» في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع المواطنات، على الالتحاق للدراسة في كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تحمل اسماً ورمزاً وطنياً، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بما يؤكد مسؤوليات الكلية لتقوم بدورها الرائد نحو صناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والمتخصصة في التمريض وغيره من التخصصات الصحية التي تشكل أهمية قصوى في المستشفيات والمؤسسات الصحية والطبية بالدولة. 
التوسع النوعي
وأضاف د. الشامسي، أن كلية فاطمة للعلوم الصحية، تنفذ استراتيجية المركز نحو التوسع النوعي لاستقطاب مزيد من الطلبة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية اللازمة لضمان الريادة في التخصصات الصحية التي تطرحها الكلية، مؤكداً أن الدعم المعنوي والمادي الذي تحظى به الكلية من القيادة الرشيدة، يرسخ مكانتها ونجاحاتها في توظيف خريجات الكلية في أكثر من 35 مؤسسة حكومية وخاصة رائدة، منها وزارة الصحة، والمستشفيات الكبرى، والشركات الصحية، وشركات التأمين، وغيرها من المراكز والمؤسسات الطبية والصحية المتخصصة التي من بينها مستشفى كليفلاند أبوظبي، الذي يوظف لديه 46 من خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية، كما ترتبط الكلية بشراكات واتفاقيات عديدة متميزة، منها اتفاقية «أبوظبي التقني» مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» التي تتولى كلية فاطمة بموجبها، مسؤولية تنظيم البرامج المتطورة لاستقطاب عشرة آلاف مواطنة خلال خمس سنوات، لدراسة بكالوريوس التمريض، وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم المساعد الصحي، بما يكسبهن التخصصات والمهارات والخبرات التي تكفل لهن العمل وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي الأكبر، وهو توطين القطاع الصحي في الإمارات.

 

مبارك سعيد الشامسي
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
كلية فاطمة للعلوم الصحية
التمريض
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