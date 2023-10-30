«محاكم دبي» تدرب كوادرها على التواصل بلغة الإشارة

دبي ( وام)

نظمت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي دورة تدريبية بعنوان «التواصل بلغة الإشارة مع أصحاب الهمم» لموظفي الصف الأمامي في الدائرة، قدمها عمر عثمان مدرب ومترجم لغة الإشارة من قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، لتعزيز الوعي بأهمية لغة الإشارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع، لبناء مجتمع متضامن ومتساوي الفرص للجميع

وتضمنت الدورة جلسات نظرية وتطبيقات عملية حول لغة الإشارة وأسسها، وشارك الموظفون في تعلم الإيماءات والرموز الأساسية، وتعامل المشاركون مع تلك المفاهيم بأسلوب تفاعلي يشمل دروساً نظرية وتدريبات عملية تحاكي الواقع.