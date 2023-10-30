شراكةٌ للارتقاء بمستوى رعاية مرضى سرطان الثدي

دبي (الاتحاد)

أبرمت «جمعية الإمارات للأورام»، شراكة مع شركة «نوفارتس» تحت شعار «متحدون لمحاربة سرطان الثدي... ملتزمون بالتميز والابتكار»، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري على صعيد رعاية مرضى سرطان الثدي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفد البيانات المحلية بما يعزز من طرق علاج ورعاية مرضى سرطان الثدي في مختلف أنحاء الإمارات.

يُذكر أن سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم عموماً، وفي منطقة الخليج خصوصاً، إذ تُشخص الإصابة في هذا المرض بدولة الإمارات العربية المتحدة بعمرٍ أصغر بحوالي 10 سنوات مقارنةً بالدول الغربية. وغالباً ما يكون المرضى غير مدركين لعوامل الخطر الخاصة بحالاتهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير التشخيص وإبطاء مرحلة العلاج. كما يمكن أن تؤدي نماذج العلاج المعقدة وسريعة التطور أيضاً إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، وتسلط الضوء على الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات المحلية.

جرى الاعلان عن الشراكة خلال حفل أُقيم في فندق «رافلز» بدبي، وقع خلاله الطرفان على خطاب الشراكة للالتزام بالعمل معاً حتى شهر أكتوبر من العام 2024. وكان البروفيسور حميد الشامسي، رئيس «جمعية الإمارات للأورام» قد ألقى كلمة خلال الحفل قال فيها: «بإبرامنا هذه الشراكة، فإننا نسير خطوة نحو الأمام على صعيد التزامنا بإحداث تحول جذري في رعاية مرضى سرطان الثدي بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ولا شك أننا سنتمكن من خلال توحيد صفوفنا مع نوفارتس من تزويد المرضى بكل ما يحتاجون إليه من معرفة، وسنعزز من قدرات مقدمي الرعاية الصحية، بما يساهم في إنشاء قاعدة راسخة من البيانات توجه دفة مساعينا المبذولة نحو كل ما هو أفضل. ونحن نؤمن بأن من شأن هذا التحالف أن يساهم في بناء مستقبل أكثر تفاؤلاً لجميع مرضى سرطان الثدي».

من جانبه، أكد محمد عز الدين، رئيس «نوفارتس» لدول الخليج، بأن «نوفارتس» تفتخر بتوحيد صفوف تعاونها مع «جمعية الإمارات للأورام» في سبيل تنفيذ هذه المبادرة الطموحة، قائلاً: «نحن ملتزمون بتغيير مستوى الرعاية المقدمة لمرضى سرطان الثدي، ولا شك أننا سنتمكن من إحداث تقدم كبير على هذا الصعيد. وبإبرام شراكتنا هذه، نحن لا نسعى إلى توفير حلول علاجية مبتكرة فحسب، بل نهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي حول تحديات المرض في منطقة الخليج. وتتمثل رؤيتنا المشتركة في الوقوف إلى جانب جميع المرضى وعدم إهمال أي حالة، والعمل معاً لقيادة راية التقدم في رعاية مرضى سرطان الثدي».

بدورها، أكدت دكتورة جيهين تومي، رئيس الشؤون الطبية للأدوية المبتكرة في «نوفارتس الخليج»، أن سرطان الثدي يفرض تحديات استثنائية على دول الخليج، مشيرةً إلى أن «شراكتنا هذه تتمحور بشكل رئيسي حول تزويد مقدمي الرعاية الصحية بأحدث الأدوات والارتقاء بمستوى الأبحاث بما يساهم في ردم الفجوة القائمة نتيجة نقص البيانات المهمة. وكلنا أمل بأن تساهم هذه الشراكة في إدخال تحسينات ملموسة على مجال رعاية مرضى سرطان الثدي، وفتح نوافذ الأمل في قلوب من هم بأمس الحاجة إليه».