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علوم الدار

«دار البر» تُنفق 39.3 مليون درهم على كفالة الأيتام

«دار البر» تُنفق 39.3 مليون درهم على كفالة الأيتام
31 أكتوبر 2023 01:56

دبي (الاتحاد)

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أنفقت جمعية دار البر 39.3 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، على مشاريع كفالة الأيتام ورعايتهم، داخل الإمارات وخارجها، ضمن دول عديدة حول العالم، تتوزع بين قارات مُختلفة.
وأكدت جمعية دار البر أن أعداد «الأيتام» الذين تتولى كفالتهم ورعايتهم حالياً، بفضل الله أولاً، وبفضل تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان من عُملائها، يصل إلى 43 ألفاً و311 يتيماً، من داخل وخارج الدولة، ممن شملتهم المشاريع الخيرية والإنسانية، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين.
وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن مشاريع كفالة الأيتام التي تُنفذُها «دار البر»، غطت 30 دولةً حول العالم، بجانب الإمارات، حيث استفادت منها الشريحة الغالية، ممن فقدوا آباءهم أو أُمهاتهم أو كلا الوالدين، في إطار المشاريع والمُبادرات الإنسانية المُجتمعية لدعم وكفالة الأيتام ورعايتهم.

جمعية دار البر
الإمارات
كفالة الأيتام
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