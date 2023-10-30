الاتحاد النسائي ينظم زيارة إلى «سلال الفوعة» في العين

العين (وام)

نظم الاتحاد النسائي العام، ممثلاً بوحدة البرامج الصحية والبيئية، زيارة ميدانية لعدد من النساء المنتسبات لبرنامج «زراعتي اكتفائي»، إلى مزرعة «سلال الفوعة» في مدينة العين للتعرف على الجهود المبذولة في مجال تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية. تأتي الزيارة ضمن مبادرة «زراعتي اكتفائي» التي أطلقها الاتحاد النسائي العام.

وأوضحت النيرة الكتبي، رئيسة الوحدة البيئية في الاتحاد النسائي العام، أن المشروع يشجع المرأة على الزراعة المنزلية للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل سواء خضراوات أو فاكهة، إلى جانب المساهمة في استدامة البيئة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وتناغماً مع أهداف عام الاستدامة التي تحتفل فيه الدولة هذا العام بريادتها في مجال الاستدامة.

وقدم المهندس محمد المهيري، من شركة سلال، عرضاً تعريفياً عن الشركة وما تقدمه من خدمات للمزارعين على مستوى الدولة، حيث تضم المزرعة التي تبلغ مساحتها 650 هكتاراً أكبر مركز للبحث والتطوير الزراعي في المنطقة.

وتعمل شركة سلال مع نحو 100 سيدة من صاحبات المزارع في مجال التوريد وشراء الشتلات وبيع المحاصيل الزراعية.