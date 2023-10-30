«زايد للإسكان» يؤكد تحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة

مسقط (وام)

شارك المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان «أكتوبر العمران» في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول «الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون» وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.

وثمَّن المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وقال: «إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير استراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاوناً وجهداً مشتركاً بين دول المجلس».

استراتيجيات

قال المنصوري: «بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا».