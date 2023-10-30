استعراض آليات تسجيل المرشحين وضوابط الحملات الانتخابية

الشارقة (وام)

التقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري 2023 مع رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية التسع على مستوى إمارة الشارقة، أمس بمقر المجلس الاستشاري، للتعريف بالمرحلة الثانية للانتخابات والمتمثلة في إجراءات وآليات تسجيل المرشحين وضوابطها الانتخابية.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، ورؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية في كل من مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية ومدينة الذيد ومنطقة البطائح ومنطقة مليحة ومنطقة المدام ومدينة خورفكان ومدينة كلباء ومدينة دبا الحصن.

وقال أحمد سعيد الجروان: «منذ بداية هذه العملية الانتخابية، نشهد تفانياً واجتهاداً كبيرين في ضمان نجاح هذا الحدث الوطني المهم، وقد تجمعت جهودنا لضمان تقديم أفضل الخدمات والظروف للناخبين وللمرشحين على حد سواء، واليوم نستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات التي تتضمن تسجيل المرشحين الذين يمثلون تطلعات وطموحات شعبنا الكريم، ونحن بوجودكم ودعمكم ملتزمون بضمان أن تتوافق جميع الترشيحات مع الشروط المحددة، وأن نقدم دعماً شاملاً للمترشحين خلال هذه العملية».

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على نقاط عدة رئيسة، تتعلق بإجراءات التسجيل للمرشحين وشروط الترشح لعضوية المجلس الاستشاري، والتي ستبدأ اليوم وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل في مقارات الدوائر الانتخابية ببلديات إمارة الشارقة التسع.

واستعرض اللقاء ضوابط الحملة الدعائية والمتمثلة في المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح، واستعمال الحملة الانتخابية للترويج لترشحهم وبرامجهم الانتخابية، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي، وأن تكون الحملات فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين، والتزام كل مرشح بإزالة كل برامج مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

كما تم التطرق إلى محظورات الحملة الانتخابية، والإشارة إلى ضوابط استخدام شعارات ورموز الدولة وإجراءات تقديم المرشح لحملته الدعائية.