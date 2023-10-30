«التنمية الأسرية» تنظم «التواصل الزوجي وأثره على الصحة النفسية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، ورشة بعنوان «التواصل الزوجي وأثره على الصحة النفسية»، وذلك ضمن نادي التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين، قدمتها د. رغدا العزة، مستشار أسري في مؤسسة التنمية الأسرية.

ويسعى «نادي التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة» من خلال ورشة «التواصل الزوجي وأثره على الصحة النفسية» إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية ضمن حياتها اليومية لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب ونمط حياة صحية وفق التغييرات الفسيولوجية والاجتماعية، ورفع الوعي القانوني للمرأة بشكل خاص، والتعريف بحقوقها وواجباتها وتمكينها من حماية ذاتها وجميع أفراد الأسرة بشكل عام، وتعزيز المشاركة المجتمعية وقيم التطوع والاستدامة البيئية في تعزيز الأنماط المستدامة لدى الأسرة.

وتهدف ورشة «التواصل الزوجي وأثره على الصحة النفسية» إلى رفع وعي المشاركين حول موضوع التواصل الزوجي الفعال وأثره على الصحة النفسية، والتعرف على هذا المفهوم في حياة الأفراد والأسر، وأهم العوامل المؤثرة فيه، وأهمية التواصل الزوجي الفعال وأثره على الصحة النفسية، وإكساب المشاركين مهارات التواصل الزوجي الفعال والتعبير عن الاحتياجات، ومهارات تعزيز الصحة النفسية والرعاية الذاتية لدى الأفراد.

وقالت الدكتورة رغدا العزة، مستشار أسري في المؤسسة: «تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لتعزيز الصحة النفسية، وتحقيق دعم واستقرار الحياة الأسرية لرفع وعي وقدرة أفراد المجتمع للتعامل مع المشكلات الأسرية بطريقة إيجابية من خلال تقديم جلسات وورش لهم»، مشيرة إلى أن الورشة تضمنت العديد من التطبيقات العملية التي سلطت الضوء على أهمية تنظيم الوقت وترتيب الأولويات والاهتمام بتخصيص وقت للرعاية الذاتية، ما ينعكس على جودة العلاقة الزوجية ونوعية التواصل الفعال فيها.

بيئة اجتماعية

تسعى «التنمية الأسرية» من خلال مركز جبل حفيت المجتمعي إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة لأفراد الأسرة والمجتمع، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية ورصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد.