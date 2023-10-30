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«مجلس أميركية الشارقة» يعتمد إنشاء مراكز بحثية

«مجلس أميركية الشارقة» يعتمد إنشاء مراكز بحثية
31 أكتوبر 2023 01:57

الشارقة (وام)

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اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، في اجتماعه الذي عقد في حرم الجامعة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، إطلاق برنامج دراسات عليا جديد، وإنشاء ثلاثة مراكز بحثية لتعزيز أجندة الجامعة البحثية ووضع استراتيجيات جديدة لرفع مستوى التوطين في الجامعة، باعتبارها أولوية مؤسسية. وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يعد إنشاء مراكز الأبحاث هذه خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، ومن خلال الموافقة على هذه المشاريع الطموحة، يعكس مجلس الأمناء روح الابتكار والتقدم الجريئة التي تمثلها الجامعة». ووافق المجلس على إطلاق مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة المستدامة، ومركز ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة، ومركز أبحاث علوم المواد. كما اعتمد إطلاق برنامج ماجستير الآداب في الدراسات والممارسات الإعلامية في فصل الخريف عام 2024 ضمن برامج كلية الآداب والعلوم في الجامعة.
ووافق المجلس ضمن استراتيجيات الجامعة الجديدة التي تركز على تعزيز جهود التوطين، على إنشاء فريق عمل من مجلس الأمناء لقيادة عملية البحث عن كوادر وطنية متميزة من مواطني الإمارات.

أميركية الشارقة
الجامعة الأميركية
الشارقة
بدور بنت سلطان القاسمي
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