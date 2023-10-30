«الداخلية» تطلق دورة المتحدث الرسمي

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، دورة المتحدث الرسمي، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر، وذلك بمشاركة 34 ضابطاً من الإدارات والقطاعات بالوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

وأعرب العميد سعيد حسين الخاجة، نائب مدير عام الإسناد الأمني، عن سعادته بالتعاون مع «تريندز» في هذه الدورة، وقال إن البحث العلمي والتدريب يشكل أهمية كبيرة في تعزيز القدرات البشرية وتمكينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تسعى نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث وغيرها من المؤسسات، بما يرتقي بالجهود التطويرية لمنتسبيها بما يخدم الوطن والمجتمع.

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، بجهود وزارة الداخلية وحرصها على البحث العلمي، وحرصها على على تمكين منتسبيها وفق أحدث أساليب التدريب والتطوير العالمية، وبما يعزز قيم الإبداع والابتكار، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، بما يعزز تبادل الخبرات ونشر المعرفة التي تصنع المستقبل، كما أنها تأتي انطلاقاً من حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع المؤسسات والهيئات الكبرى الفاعلة.