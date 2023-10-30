«أمناء جامعة الإمارات» يناقش مؤشرات التصنيف العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023 - 2024، على شكل خلوة استمرت يومين في مدينة أبوظبي.

وناقش المجلس، مؤشرات التصنيف العالمي، والإجراءات الموصى بإدراجها في الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تعزيز أدائها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي للجامعة وتعزيز سمعتها، إضافة إلى السياسات والممارسات السائدة في قطاع التعليم العالي العالمي، للمساهمة في تعزيز استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة.

واستعرض المجلس عدداً من المبادرات الحالية لحكومة دولة الإمارات، المتعلقة بدور التعليم العالي في تطوير اقتصاد المعرفة في الدولة، لتبادل الآراء حول أهمية تمويل التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمسؤولية الجامعة عن إدارة المخاطر، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للجامعة، وملف المخاطر الخاص بها ومدى جاهزيته.