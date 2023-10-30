خبراء: الحوار بين الثقافات والأديان ضرورة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ندوة علمية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر تقنية «زووم»، بالتعاون مع المنصة الجامعية لدراسة الإسلام والإسلاموية في العالم، أهمية وضرورة الحوار بين الثقافات والأديان من أجل تعزيز الأخوة العالمية لتعزيز السلام والتفاهم في عالمنا المعاصر.

وشدد المشاركون في الندوة التمهيدية للمؤتمر الدولي الرابع لـ PLURIEL، المقرر عقده في فبراير المقبل بأبوظبي حول «الإسلام والأخوّة»، على أن وثيقة الأخوّة الإنسانية، التي انطلقت من أبوظبي من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، تلعب دوراً مهمّاً في تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة، مؤكدين أنها دعوة للتآخي بين جميع البشر، وهو أكثر ما يحتاج إليه عالمنا اليوم.

وأكد الدكتور وائل صالح، الخبير في الإسلام السياسي بـ «تريندز»، في ورقة عمل حول فرص وتحديات الأخوة الإنسانية: قراءة جيوسياسية وطرح تنظيري مغاير، أن وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي اعتمدت كمبادرة أممية عقب اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بأبوظبي في 4 فبراير 2019، تلعب دوراً مهماً في تحقيق التقارب بين الثقافات المختلفة، مشدداً على أن وثيقة الأخوّة الإنسانية هي دعوة للتآخي بين جميع البشر، وهو أكثر ما يحتاج إليه عالمنا اليوم.

بدورة تطرق الأب لوران باسانيزي، الأستاذ بالجامعة الجريجورية بروما، إلى مسألة تَبنِّي ثقافةِ الحوارِ دَرْباً، والتعاوُنِ المُشتركِ سبيلاً، والتعارُفِ المُتَبادَلِ نَهْجاً وطَرِيقاً، وقدم ورقة عمل بعنوان (وثيقة عن الأخوة الإنسانية: طريق جديد رسمه البابا فرنسيس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب)، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الأخوة الإنسانية في العالم. وأكد باسانيزي أن الأخوة الإنسانية هي «قيمة أساسية للدين والإنسانية»، مشيراً إلى أن الوثيقة تعد «وثيقة تاريخية» تدعو إلى «السلام والتعايش المشترك بين جميع البشر».

التعايش

شارك في تقديم وخاتمة الندوة الباحث سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر في «تريندز»، وشدد على أن مركز تريندز من خلال عملة ونتاجه البحثي يسعى إلى نشر قيم التعاون والتعايش والإخاء الإنساني، كمحددات لمستقبل عالمي مستقر.

كما شدد ميشيل يونس، منسق المنصة الجامعة لدراسة الإسلام والإسلاموية في العالم، عميد كلية الدراسات الدينية بالجامعة الكاثوليكية في ليون فرنسا، على أهمية وثيقة الأخوّة الإنسانية كدعوة للحوار والتعاون بين أتباع الأديان المختلفة، وتعزيز السلام والوئام في العالم.