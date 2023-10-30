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علوم الدار

انطلاق ملتقى الظفرة الصحي الثاني في مدينة زايد اليوم

مستشفى مدينة زايد يقدم خدمات طبية متميزة لسكان الظفرة (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة والذي يستمر لمدة 3 أيام بمجمع بينونة التعليمي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ويستهدف فئات المجتمع المحلي كافة والكادر الطبي.
يهدف الملتقى الذي يقام تحت شعار «الظفرة مجتمع صحي» إلى استعراض إنجازات واستعدادات مستشفيات الظفرة «شركة صحة» للخمسين عاماً المقبلة، ونشر الوعي والتثقيف الصحي، والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية، وعرض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بجانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين ودعم الطلبة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الوظائف الصحية.
ويتضمن الملتقى 4 أنشطة رئيسية، بالإضافة إلى 6 فعاليات متنوعة، حيث تتكون الأنشطة الرئيسية من التغذية والسلامة المرورية واللياقة البدنية والسلامة داخل المنزل، فيما تضم الفعاليات المتنوعة مؤتمراً طبياً متخصصاً وورش عمل، بجانب معرض يتضمن مشاركة شركات متخصصة في القطاع الصحي، وأيضاً مشاركة كليات التقنية العليا، مع تنظيم مسرح تفاعلي يتضمن محاضرات وورش توعية، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي، كما يتضمن الملتقى برامج توعية للجمهور للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويضم المسرح التفاعلي المقام ضمن فعاليات الملتقى عدداً من الأنشطة المختلفة، منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العامة، وتوعوية الحياة كمفهوم جديد لتحسين الصحة النفسية والجسدية، بالإضافة إلى قوة الوقاية والاكتشاف المبكر من خلال الفحوص الطبية، بجانب نشاط تفاعلي «نشاط رياضي الإسعاف والأكل الصحي».
الوعي الصحي
يأتي الملتقى في إطار جهود إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيور هيلث» في دعم المجتمع المحلي، ونشر الوعي الصحي انطلاقاً من إدراك مستشفيات الظفرة لأهمية التثقيف الصحي لأفراد المجتمع كونه حجر الزاوية للوقاية من الأمراض، وعاملاً رئيساً في تعزيز الصحة، والارتقاء بالمعارف والمعلومات وتغيير السلوكيات الصحية الخاطئة، والارتقاء بالكفاءة الطبية لدى الطاقم الفني.

الظفرة
مدينة زايد
حمدان بن زايد
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