الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

400 حاوية جمع نفايات جديدة لبلدية أم القيوين

توفير حاويات جديدة في المناطق السكنية بأم القيوين (من المصدر)
31 أكتوبر 2023 01:57

أم القيوين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الدراسة عن بُعد في مدارس أم القيوين غداً
أمطار على مختلف مناطق الدولة وانخفاض في درجات الحرارة

أكد أحمد طيب، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بدائرة بلدية أم القيوين، أن الدائرة تنتهج خطة من شأنها تغطية مختلف مناطق الإمارة بحاويات جديدة، مؤكداً أنه تم توفير 400 حاوية خلال الشهر الحالي على مدينة أم القيوين وفلج المعلا والمناطق التابعة للإمارة، لتكون حصة تلك المناطق هي حاوية لكل منزلين.
وأشار إلى أن الحاويات التالفة يتم استبدالها كلياً في حال تعرضها للحوادث أو تضررت قواعدها، مشيراً إلى أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على استبدال العديد من الحاويات التالفة بأخرى جديدة، وإعدام الغير صالحة للإستخدام، وذلك من خلال التعاقد مع أحد الشركات المصنعة للحاويات، لتزويد الدائرة بأحدث الحاويات والكميات المطلوبة، ويتم توزيع الكميات بالشكل الكامل على المناطق وفقاً لاحتياجاتها.
وقال أحمد طيب، إن بلدية أم القيوين تواصل جهودها في توفير حاويات نفايات جديدة في المواقع الأكثر احتياجاً في الإمارة كالطرق الرئيسة وبجوار المنشآت التعليمية والتجمعات السكانية وغيرها، كما قامت باستبدال الحاويات التالفة في عدد من المواقع الأخرى، بهدف الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة وتطبيق معايير الاستدامة في جميع الأحياء والمناطق التابعة للإمارة.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
عبدالله العويس
التعليم والمعرفة
الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر
اليوم 22:43
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
التعليم والمعرفة
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
اليوم 22:16
من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
التعليم والمعرفة
310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:13
جائزة «كنز الجيل 2023».. رافد مهمّ للموروث الشعري
التعليم والمعرفة
جائزة «كنز الجيل 2023».. رافد مهمّ للموروث الشعري
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©