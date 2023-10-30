400 حاوية جمع نفايات جديدة لبلدية أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أكد أحمد طيب، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بدائرة بلدية أم القيوين، أن الدائرة تنتهج خطة من شأنها تغطية مختلف مناطق الإمارة بحاويات جديدة، مؤكداً أنه تم توفير 400 حاوية خلال الشهر الحالي على مدينة أم القيوين وفلج المعلا والمناطق التابعة للإمارة، لتكون حصة تلك المناطق هي حاوية لكل منزلين.

وأشار إلى أن الحاويات التالفة يتم استبدالها كلياً في حال تعرضها للحوادث أو تضررت قواعدها، مشيراً إلى أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على استبدال العديد من الحاويات التالفة بأخرى جديدة، وإعدام الغير صالحة للإستخدام، وذلك من خلال التعاقد مع أحد الشركات المصنعة للحاويات، لتزويد الدائرة بأحدث الحاويات والكميات المطلوبة، ويتم توزيع الكميات بالشكل الكامل على المناطق وفقاً لاحتياجاتها.

وقال أحمد طيب، إن بلدية أم القيوين تواصل جهودها في توفير حاويات نفايات جديدة في المواقع الأكثر احتياجاً في الإمارة كالطرق الرئيسة وبجوار المنشآت التعليمية والتجمعات السكانية وغيرها، كما قامت باستبدال الحاويات التالفة في عدد من المواقع الأخرى، بهدف الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة وتطبيق معايير الاستدامة في جميع الأحياء والمناطق التابعة للإمارة.