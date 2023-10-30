إطلاق الدورة الثامنة لمنتدى «آنجيل رايزينج»

أبوظبي (وام)

أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق الدورة الثامنة من المنتدى التعريفي للمستثمرين «آنجيل رايزينج»، بالتعاون مع فينتشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري المغامر، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل على هامش مؤتمر الأطراف «COP 28»، وتحت شعار «تقنيات المناخ من أجل التغيير».

ويشارك هذه السنة في تنظيم الفعالية، البعثة الأميركية إلى الإمارات ومنصة «ذا كاتاليست»، وهو مشروع مشترك بدعم من مدينة مصدر وشركة «بي بي»، للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة التي تعمل على إيجاد حلول لتغير المناخ وتوسيع نطاقها، بما ينسجم مع أهداف مؤتمر الأطراف «COP 28» ودولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050.