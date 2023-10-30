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سفير كوستاريكا: بلادنا رائدة في سياسات البيئة الخضراء

سفير كوستاريكا: بلادنا رائدة في سياسات البيئة الخضراء
31 أكتوبر 2023 01:57

أبوظبي (وام)

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أعرب فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة عن تطلع بلاده لمشاركة التقدم الذي أحرزته في سياساتها في مجال العمل المناخي في السنوات الأخيرة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28». 
وقال: إن كوستاريكا انتجت في عام 2023 ما يقرب 100% من الكهرباء التي تستهلكها من مصادر متجددة كالهيدروكهرباء والرياح والطاقة الجيوحرارية، إضافة إلى مبادرات مثل المشاهد الزراعية المستدامة، بهدف ترسيخ قطاع زراعي قوي بلا انبعاثات وخالٍ من التصحر. 
وأشار إلى أنه في عام 2019 أطلقت كوستاريكا خطة وطنية للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 من خلال المخطط الذي يمتد لثلاث مراحل لبناء اقتصاد أخضر يعزز استغلال الموارد المستدامة والطبيعية، وأوضح أن المخطط يتضمن عشرة محاور أساسية تحدد مسارات التغيير في المجالات الرئيسية لعكس اتجاه انبعاث غازات الاحتباس الحراري في مجالات النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات.

كوستاريكا
الإمارات
مؤتمر الأطراف
الأمم المتحدة
COP28
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