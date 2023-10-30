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علوم الدار

«الإمارات للبيئة» تضيء على جهود تسريع إزالة الكربون

جانب من الجلسة الحوارية (وام)
31 أكتوبر 2023 01:58

دبي (الاتحاد)

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نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة جلستها الحوارية الرابعة والأخيرة لعام 2023، والتي أقيمت أمس باستضافة فندق وشقق تو سيزونز في دبي، بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس صناعات الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري.
عقدت الجلسة تحت عنوان «دمج تحالفات أصحاب المصلحة: نحو إمارات خالية من الكربون»،  بدأت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة المناقشة من خلال الحديث عن إنجازات مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال العشرة أشهر الماضية وعرضت أهمية موضوع الجلسة.
وقالت: «تم اختيار هذا الموضوع لأن العالم الذي نعيش فيه يمر بتحول عميق. إن نموذجنا الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتميز بأسلوب حياة سريع الخطى واستهلاك لا هوادة فيه، أوصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا أن نفكر في العواقب التي قد تترتب على اختياراتنا. إن نهجنا الحالي في العيش يعطي الأولوية للراحة على حساب الاستدامة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط الاستهلاك غير المستدامة والإفراط في استغلال موارد كوكبنا. إننا نواجه الحقيقة الصارخة المتمثلة في أننا نعمل خارج الحدود التي يمكن أن يتحملها كوكبنا».
وأضافت: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها دولة معروفة بتنوعها الرائع ومؤسساتها التعليمية المشهورة واستثماراتها في الابتكار والبحث والعلاقات الدولية القوية، تتمتع بمكانة فريدة لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام وخال من الكربون. وباعتبارها الدولة التي استضافت معرض إكسبو 2020 ومع قرب موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا فعالًا في تعزيز الشراكات العالمية وتعزيز العمل المناخي. ومن الضروري تمكين هذه التحالفات، على النحو المبين في الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، لدفع العالم نحو مستقبل خالٍ من الكربون».
وضمت لجنة المتحدثين كريس وود، الرئيس التنفيذي لشركة غاز رأس الخيمة، ورالف مارتن، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة مليونير وحديقة الواحة، ورئيس مجلس إدارة شركة ذا روكت للاستثمار/الاستشارات والرئيس التنفيذي لشركة استشارات (5th) مركز دبي للسلع المتعددة، والمهندس علي مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كليمنجارو للطاقة، وفرح ياسين، مدير أول في فريق المشاريع الرأسمالية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

الكربون
مجلس الإمارات للأبنية الخضراء
الطاقة النظيفة
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